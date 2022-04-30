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Hentbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları sona erdi

AA - Fadime Yılmaz Elma - Spor
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Hentbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları sona erdi

Zonguldak'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Hentbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Hentbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.

Trabzon, Antalya, Ankara, İstanbul, Muğla, Kayseri, Aydın, Bingöl, Adana, Uşak ve Kastamonu'dan takımların yer aldığı organizasyonun final müsabakası, Site Spor Salonu'nda oynandı.

Kızlarda Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu ile Kastamonu Merkez Ortaokulu final maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 22-21 galip ayrılan Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu, Türkiye şampiyonu oldu.

Müsabakayı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de izledi.

Final karşılaşmasının ardından şampiyon ekip, kupasını Vali Tutulmaz'ın elinden aldı. Tutulmaz, tüm sporculara başarılar diledi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor

Zonguldak, Hentbol, Türkiye, Okul, Spor, Haberler

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