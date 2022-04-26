Hentbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları Zonguldak'ta başladı

ZONGULDAK (AA) - 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Hentbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmaları Zonguldak'ın ev sahipliğinde başladı.

Trabzon, Antalya, Ankara, İstanbul, Muğla, Kayseri, Aydın, Bingöl, Adana, Uşak ve Kastamonu'dan 256 sporcu, 16 antrenör ile 16 idareci olmak üzere toplamda 288 kişinin katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Site Spor Salonu'nda 30 Nisan'a kadar sürecek şampiyonada, 8 kız ve 8 erkek takımı mücadele ediyor. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre A ve B gruplarında oynanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, şampiyonanın güzel bir açılış seremonisiyle başladığını söyledi.

Şampiyonayı sadece sportif açıdan düşünmediklerini belirten Yüksel, organizasyonun Zonguldak'ın tanıtımı için de önemli olduğunu vurguladı.

Yüksel, katılımcılara yönelik çeşitli etkinliklerin de düzenlendiğini sözlerine ekledi.