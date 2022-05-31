Hentbol: Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
 - Güncelleme:
Hentbol: Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası

Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen ve 23 ilden 35 takımın katıldığı şampiyona, final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erdi.

Şampiyonanın final maçında Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübünü 31-20 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda Ankara'dan AS Hentbol Spor Kulübü üçüncülüğü elde ederken, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü de dördüncü sırayı aldı.

Vali Süleyman Elban, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve katılımcılar, derece giren takım oyuncuları ve teknik heyete ödüllerini verdi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Transformatör Hentbol Türkiye Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title