Hentbol Türkiye Kupası Sakarya'da sahibinin olacak - Haberler

Sakarya, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri'ne ev sahipliği yapacak. 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan finaller için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hentbol Federasyonu arasında protokol imzaları atıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle 28-29 Mayıs tarihleri arasında Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Sakarya'da gerçekleştirilecek. Bu çerçevede AKOM'da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Çakır arasından protokol imzalandı. Gerçekleşen birlikteliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç yer aldı. Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finallerine Beşiktaş, Spor Toto, Beykoz Belediyesi ile Eskişehir Orman Spor kulüpleri kupa için mücadele edecek.

"Türkiye Kupası 4 finallerinin ardından kupa sahibinin olacak"

Protokol programında konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Hentbol ile iç içe bir organizasyon gerçekleştireceğimiz Sakarya'da çok önemli takımlar mücadele edecek. Sakarya hentbol branşı için belirlediğimiz stratejik şehirlerden biri. Sakarya'da oynanacak Türkiye Kupası 4 finallerinin ardından kupa sahibinin olacak. Tüm sporseverleri maçlara bekliyoruz. Sakarya ve hentbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Hentbol sporcularını şehrimizde ağırlayacağız"

Türkiye Hentbol Federasyonu ile imzalanan protokol ile Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin Sakarya'da yapılacağını açıklayan Yüce, "Hentbol sporcularını şehrimizde ağırlayacağız. Erkekler Türkiye Kupasının sahibiyle buluşacağı ve Hentbol liginin ilk dördünün belli olacağı müsabakalar arasında hemşerilerimiz ve sporseverler için etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu protokolün hazırlanmasında emeği geçen ekibimizi tebrik ediyorum. Türkiye Hentbol Federasyonuna ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor