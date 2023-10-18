Hentbol Türkiye Kupası 2023-2024 Sezonu Birinci Tur Eşleşmeleri Belli Oldu
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Hentbol Türkiye Kupası 2023-2024 sezonu birinci tur eşleşmeleri açıklandı. Kadın ve erkeklerde 6 takımın katıldığı kura çekimi sonucunda çift maç eleme usulüyle oynanacak maçlar kasım ve aralık aylarında gerçekleştirilecek.
Hentbolda, 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası birinci tur eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine kadın ve erkeklerde 6 takım katıldı.
Buna göre çift maç eleme usulü oynanacak Türkiye Kupası erkeklerde ilk tur maçları kasım ayında, kadınlarda ise aralık ayında yapılacak.
İlk tur eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:
Kadınlar:
Bursa Büyükşehir Belediyesi- Görele Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi - Anadolu Üniversitesi
Aksaray Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.
Türkiye Kupası 1. tur maçları:
1. Maç 21-22 Aralık
2. Maç 28-29 Aralık
Erkekler:
Nilüfer Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediye - Bahçelievler Belediyesi
Köyceğiz Belediyesi - Rize Belediyesi
Türkiye Kupası 1. tur maçları:
1. Maç 14-15 Kasım
2. Maç 20-21 Kasım