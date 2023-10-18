Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 7. haftası tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasına iki maçla devam edildi.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 7. haftası tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasına iki maçla devam edildi.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler:
Rize Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 28-24
Köyceğiz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 34-33
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 29-31
Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor: 38-25
Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 31-33
Kadınlar:
Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor: 33-28
Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi : 39-32
Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak Konyaaltı Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla tamamlanacak.