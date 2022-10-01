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Hentbol: Toplu sonuç

Spor Haberleri

Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 24-30

Spor Toto- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 25-31

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 21-36

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 35-29

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-32

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

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