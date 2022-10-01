Hentbol: Toplu sonuç
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Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 24-30
Spor Toto- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 25-31
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 21-36
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 35-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-32
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor