Hentbol: Toplu sonuç Spor Haberleri Hentbolda 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Hentbolda 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Erkekler Süper Lig'de ilk haftayı Beşiktaş Yurtbay Seramik, Kadınlar Süper Lig'de ise İzmir Büyükşehir Belediyespor lider bitirdi. Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: Erkekler Süper Ligi: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-30 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık: 40-28 Kadınlar Süper Ligi: Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 30-28 Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Büyükşehir Belediyespor Yurtbay Seramik Beşiktaş Spor Haberler

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