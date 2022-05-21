Hentbol: Toplu sonuç - Haberler

Hentbol: Toplu sonuç
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.
Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 yenen Kastamonu Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Tekirdağspor-Antalya Anadoluspor: 80-10
Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-31
Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 27-27
EGO Spor-Konyaaltı Belediyespor: 19-34
Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-28
AA / Muhammed Boztepe - Spor