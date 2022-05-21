Hentbol: Toplu sonuç - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Toplu sonuç

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 yenen Kastamonu Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Tekirdağspor-Antalya Anadoluspor: 80-10

Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-31

Görele Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 27-27

EGO Spor-Konyaaltı Belediyespor: 19-34

Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-28

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Kastamonu Belediyespor, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title