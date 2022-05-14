Hentbol: Toplu sonuç - Haberler

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Hentbol: Toplu sonuç

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağspor: 35-29

Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor : 20-31

Antalya Anadoluspor-Görele Belediyespor: 20-67

Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 36-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Araç Belediyespor: 41-26

Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 24-37

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Hentbol, Spor, Haberler

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