Hentbol: Toplu sonuç - Haberler

Hentbol: Toplu sonuç
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 20. hafta maçları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağspor: 35-29
Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor : 20-31
Antalya Anadoluspor-Görele Belediyespor: 20-67
Üsküdar Belediyespor-EGO Spor: 36-30
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Araç Belediyespor: 41-26
Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 24-37
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor