Hentbol: Toplu sonuç
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlandı.
İZMİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası tek maçla tamamlandı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Ligi
İzmir Belediyespor-Beşiktaş: 31-33
Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 28-32
Mamak Belediyespor- Tokat Gençlik: 32-19
Kadınlar Süper Ligi
Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor: 31-63
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Muhammed Boztepe - Spor