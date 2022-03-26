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Hentbol: Toplu sonuç

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 maç oynanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta tek maçla başladı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 maç oynanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta tek maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Ligi

Tekirdağspor-Görele Belediyespor: 29-25

Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor: 38-25

Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-30

Egospor- Kastamonu Belediyespor : 24-42

Erkekler Süper Ligi

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 36-26

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Kastamonu Belediyespor, tekirdağspor, Konyaaltı, Hentbol, Spor, Haberler

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