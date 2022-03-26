Hentbol: Toplu sonuç
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 maç oynanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta tek maçla başladı.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında 4 maç oynanırken, Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta tek maçla başladı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Ligi
Tekirdağspor-Görele Belediyespor: 29-25
Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor: 38-25
Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor: 27-30
Egospor- Kastamonu Belediyespor : 24-42
Erkekler Süper Ligi
Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 36-26
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor