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Hentbol: Toplu sonuç

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında 4 maç yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında 4 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Köyceğiz Belediyespor-Mamak Belediyespor: 35-39

Tokat Gençlik- Antalyaspor : 29-32

Nilüfer Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 31-30

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor: 22-26

Öte yandan, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında bugün yapılması gereken Yalıkavakspor-EGO Spor maçı iptal edildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hentbol, Spor, Haberler

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