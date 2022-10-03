Sakarya haberi | Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu hentbol oyuncusu Yıldırım milli takıma seçildi
Spor Haberleri
Sakarya bölgesinden gelen habere göre Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un hentbol takımı oyuncularından Sedat Yıldırım, A Milli Takım kadrosuna seçildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un hentbol takımı oyuncularından Sedat Yıldırım, A Milli Takım kadrosuna seçildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, EHF Erkekler Euro 2024 elemelerinde milli takımda mücadele verecek başarılı sporcunun, Portekiz ve Kuzey Makedonya ile oynanacak maçlarda forma şansı bulacağı belirtildi.
Sol oyun kurucu olarak görev yapan Sedat Yıldırım'ın, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çektiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor