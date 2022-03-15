Hentbol Şurası, haziran ayında Ankara'da toplanacak

ANKARA (AA) - Hentbol Şurası, Ankara'da Haziran ayında gerçekleştirilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla, 4-5 Haziran tarihlerinde Ankara'da Hentbol Şurası yapılması planlandı.

Şura ön toplantısının 30 Mart Çarşamba günü gerçekleştirileceği, son başvuru tarihinin de 23 Mart Çarşamba günü olarak belirlendiği aktarıldı.