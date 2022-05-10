Hentbol Şurası 2022 Alt Komisyon Toplantısı Ankara'da yapıldı

ANKARA (AA) - Hentbol Şurası 2022 Alt Komisyon Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamada, THF Yıldız Tesisleri'nde düzenlenen toplantı içeriklerinin THF Gelişim Direktörlüğü'ne rapor olarak sunulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun geleceği için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Kılıç, "Hedeflediğimiz noktalara ulaşabilmek için ortak akılla yeni temelleri atıyoruz. Bu toplantıda birçok proje, güzel fikir tartışılıyor. Umarım bir çoğunu hayata geçireceğiz ve hentbolumuzun geleceğini garanti altına alacak projelere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.