Hentbol Süper Liglerinde 2023-2024 Sezonu Para Ödülleri Belli Oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda kadınlar ve erkekler Süper Ligi maçları sonunda takımlara verilecek ödül miktarları belirlendi. Şampiyon takımlar 1 milyon lira para ödülü alacak.

Hentbol Süper liglerde 2023-2024 sezonun para ödülleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda kadınlar ve erkekler Süper Ligi maçları sonunda takımlara verilecek ödül miktarları belirlendi.

Buna göre liglerde şampiyon olacak takımlar 1 milyon lira para ödülü alacak. İkinciler 600, üçüncüler 450, dördüncüler 350, beşinciler 250, altıncılar 200, yedinciler 150 ve sekizinci ekipler de 100 bin lira para ödülünün sahibi olacak.