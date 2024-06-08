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Hentbol Süper Ligi'nde Yeni Sezon Başlıyor

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2024-2025 sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde karşılaşmaların başlayacağını duyurdu. Ligdeki takımların statülerinin açıklanmasıyla birlikte heyecan arttı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2024-2025 sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde karşılaşmalar, 29 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

THF, hentbolda yeni sezon kadınlar ve erkekler süper liglerinin statülerini açıkladı.

Ligde normal sezon sonunda 1-2-3 ve 4'üncü olan takımlar şampiyonluk etabı, 5-6-7 ve 8'inci tamamlayan takımlar ise play-off sıralama etabında karşılaşacak.

Hentbol 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanan play-off ve dörtlü final müsabakalarının sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar Süper Lig'e yükselecek.

Süper Lig'den düşecek takım sayısı, Süper Lig'e katılan takım sayıları belli olduktan sonra açıklanacak.

Süper Lig'de sıralamada ilk 3'te yer alan takımlar ile Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak.

Hentbolda liglerin 2024-2025 sezonu kesinleşmiş Süper Lig statüleri ise 5 Temmuz'da duyurulacak.

Kaynak: AA / Spor

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