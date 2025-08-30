Hentbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı

Adventure Erkekler Hentbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu, 4 karşılaşmayla start aldı. İlk hafta sonuçları DEPSAŞ Enerji-Güneysuspor 41-34, İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor 45-35, Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor 22-29 ve Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş 20-42 şeklinde gerçekleşti. Ligdeki ilk hafta, yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

DEPSAŞ Enerji-Güneysuspor: 41-34

İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor: 45-35

Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor: 22-29

Köyceğiz Belediyespor- Beşiktaş : 20-42

Ligde ilk hafta, yarın oynanacak Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto ve Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol maçlarıyla tamamlanacak.

