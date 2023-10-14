Hentbol Süper Lig Maçları

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Yenişehir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Köyceğiz)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

18 Ekim Çarşamba:

14.00 Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

20.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

Kadınlar Süper Lig

18 Ekim Çarşamba:

15.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19 Ekim Perşembe:

16.00 Konyaaltı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)