Hentbol Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig ve Erkekler Süper Lig'in son haftasında oynanan maçların sonuçları açıklandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası ile Erkekler Süper Lig'in 8. haftası ikişer maçla başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugünkü karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 26-29

Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor: 32-30

Kadınlar Süper Lig:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 23-33

Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 32-31