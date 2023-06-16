Hentbol Süper Lig'inde yeni sezonun başlama tarihi açıklandı

Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkekler Süper Lig'de yeni sezon 26-27 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de 12 takım, erkekler Süper Lig'de ise 12 takım mücadele edecek.