Hentbol Süper Lig'de Sonuçlar
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 4. haftadan 3, Erkekler Süper Lig'de ise 1 karşılaşma oynandı. Kadınlar Süper Lig'de alınan sonuçlar ve Erkekler Süper Lig'deki tek maçın sonucu açıklandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 4. haftadan 3, Erkekler Süper Lig'de ise 1 karşılaşma oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 24-36
Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 35-23
Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 40-36
Erkekler Süper Lig'de 4. haftadan oynanan tek maçın sonucu ise şöyle:
Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 41-19
Kaynak: AA / Spor