Hentbol Süper Lig'de Sonuçlar

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 4. haftadan 3, Erkekler Süper Lig'de ise 1 karşılaşma oynandı. Kadınlar Süper Lig'de alınan sonuçlar ve Erkekler Süper Lig'deki tek maçın sonucu açıklandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 4. haftadan 3, Erkekler Süper Lig'de ise 1 karşılaşma oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 24-36

Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 35-23

Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor: 40-36

Erkekler Süper Lig'de 4. haftadan oynanan tek maçın sonucu ise şöyle:

Beşiktaş Safi Çimento-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 41-19