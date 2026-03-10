Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'nde yarın başlayacak play-off ve play-out maçlarının programı açıklandı. Beşiktaş normal sezonu lider tamamladı.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Play-off

15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor (Üçevler)

Play-out

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol (Yenişehir)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti