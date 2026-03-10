Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'nde yarın başlayacak play-off ve play-out maçlarının programı açıklandı. Beşiktaş normal sezonu lider tamamladı.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Play-off
15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor (Üçevler)
Play-out
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)
15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol (Yenişehir)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.