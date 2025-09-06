Hentbol Süper Lig'de İkinci Hafta Maçları Oynandı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında 3 maç gerçekleştirildi. Güneysuspor ve Önallar Giresunspor 33-33 berabere kalırken, Nilüfer Belediyespor Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-36 yendi. Ankara Hentbol ise İstanbul Gençlikspor'a 4-43 mağlup oldu.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Güneysuspor-Önallar Giresunspor: 33-33
Nilüfer Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 40-36
Ankara Hentbol- İstanbul Gençlikspor: 4-43
Haftanın açılış maçında dün Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yenmişti.
Avrupa kupası maçları nedeniyle Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları, 17 Eylül'de oynanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor