Hentbol Süper Lig'de İkinci Hafta Maçları Oynandı

Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında 3 maç gerçekleştirildi. Güneysuspor ve Önallar Giresunspor 33-33 berabere kalırken, Nilüfer Belediyespor Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-36 yendi. Ankara Hentbol ise İstanbul Gençlikspor'a 4-43 mağlup oldu.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasına 3 maçla devam edildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Güneysuspor-Önallar Giresunspor: 33-33

Nilüfer Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 40-36

Ankara Hentbol- İstanbul Gençlikspor: 4-43

Haftanın açılış maçında dün Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 39-27 yenmişti.

Avrupa kupası maçları nedeniyle Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları, 17 Eylül'de oynanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
