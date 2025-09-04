Haberler

Hentbol Süper Lig'de İkinci Hafta Maç Programı Açıklandı

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunun ikinci hafta maç programını duyurdu. Programda, 5 Eylül'de Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak olan haftada çeşitli maçlar yer alıyor.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

6 Eylül Cumartesi:

17.00 Güneysuspor-Önallar Giresunspor (Yenişehir)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

17.00 Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Avrupa kupası maçları nedeniyle Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmaları, 17 Eylül'de yapılacak.

