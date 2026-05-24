Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 9. haftasında Altınpost Giresunspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor 32-32 berabere kaldı. İlk yarıyı 18-17 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve maç beraberlikle sonuçlandı.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 18-17 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısı çekişmeli geçerken, karşılaşma 32-32 beraberlikle sona erdi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak