Hentbol Süper Lig'de 3. Hafta Maç Programı Açıklandı
2025-2026 sezonunun 3. hafta maçları Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın programına göre, çeşitli takımlar karşı karşıya gelecek.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Rize Belediyespor-Ankara Hentbol (Yenişehir)
12 Eylül Cuma:
15.00 Önallar Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)
13 Eylül Cumartesi:
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)
14 Eylül Pazar:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)
Avrupa kupası maçları nedeniyle İstanbul Gençlikspor- Spor Toto karşılaşması 18 Eylül, DEPSAŞ Enerji As-Köyceğiz Belediyespor müsabakası ise 8 Ekim'de yapılacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor