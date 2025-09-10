Hentbol Süper Lig'de 3. Hafta Maç Programı Açıklandı

Haberler

2025-2026 sezonunun 3. hafta maçları Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın programına göre, çeşitli takımlar karşı karşıya gelecek.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Rize Belediyespor-Ankara Hentbol (Yenişehir)

12 Eylül Cuma:

15.00 Önallar Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

14 Eylül Pazar:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)

Avrupa kupası maçları nedeniyle İstanbul Gençlikspor- Spor Toto karşılaşması 18 Eylül, DEPSAŞ Enerji As-Köyceğiz Belediyespor müsabakası ise 8 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
