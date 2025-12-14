Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında bugün 4 maç oynandı ve alınan sonuçlar belli oldu. Öne çıkan maçlar arasında Güneysuspor ile İstanbul Gençlik arasındaki 32-32 eşitlik dikkat çekti. Ayrıca Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a karşı 31-44'lük bir yenilgi aldı. Ligin tamamlayıcı maçı ise yarın saat 16.00'da oynanacak.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında bugün 4 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Güneysuspor- İstanbul Gençlik: 32-32
Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 31-44
Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor: 39-22
DEPSAŞ Enerji As-Altınpost Giresunspor: 26-36
Ligde 18. hafta mücadelesi, yarın saat 16.00'da oynanacak Spor Toto-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor