Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında bugün 4 maç oynandı ve alınan sonuçlar belli oldu. Öne çıkan maçlar arasında Güneysuspor ile İstanbul Gençlik arasındaki 32-32 eşitlik dikkat çekti. Ayrıca Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a karşı 31-44'lük bir yenilgi aldı. Ligin tamamlayıcı maçı ise yarın saat 16.00'da oynanacak.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında bugün 4 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Güneysuspor- İstanbul Gençlik: 32-32

Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 31-44

Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor: 39-22

DEPSAŞ Enerji As-Altınpost Giresunspor: 26-36

Ligde 18. hafta mücadelesi, yarın saat 16.00'da oynanacak Spor Toto-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
