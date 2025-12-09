Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. maçları yapılacak
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'de 17. hafta maç programını duyurdu. Yarın başlayacak olan haftada önemli karşılaşmalar gerçekleştirilecek.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor (Porsuk)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)
15.00 Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol (Müzahir Sille Spor Kompleksi)
17.00 Altınpost Giresunspor-Köyceğiz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
19.00 İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
11 Aralık Perşembe:
14.00 Rize Belediyespor-Spor Toto (Yenişehir)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor