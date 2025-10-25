Haberler

Hentbol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beykoz Belediyespor ile Altınpost Giresunspor arasında oynanan maçta Giresunspor 34-28 galip geldi. Diğer sonuçlar ise Spor Toto 38-30, Rize Belediyespor 25-44, Ankara Hentbol 22-36, Nilüfer Belediyespor 32-32 ve İstanbul Gençlikspor 38-25 şeklinde gerçekleşti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beykoz Belediyespor-Altınpost Giresunspor: 28-34

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor: 38-30

Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 25-44

Ankara Hentbol-DEPSAŞ Enerji As: 22-36

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 32-32

İstanbul Gençlikspor-Mihalıççık Belediyespor: 38-25

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
