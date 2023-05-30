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Hentbol: Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i yendi

Hentbol: Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i yendi

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yendi. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle sona erdi. Sahadan son saniye sayısıyla 29-28 galip ayrılan ev sahibi ekip, seride durumu 1-1'e getirdi. Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin son karşılaşması yarın saat 15.15'te aynı salonda yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yendi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 beraberlikle sona erdi. Sahadan son saniye sayısıyla 29-28 galip ayrılan ev sahibi ekip, seride durumu 1-1'e getirdi.

Toplamda 2 galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin son karşılaşması yarın saat 15.15'te aynı salonda yapılacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

Büyükşehir Belediyespor Yurtbay Seramik Beşiktaş Sakarya Spor Haberler

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