Hentbol Pazarlama Zirvesi, Ankara'da yapıldı - Haberler

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen "Hentbol Pazarlama Zirvesi", Ankara'da yapıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç, federasyonun merkez binasında gerçekleşen organizasyonun açılış konuşmasında, çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Göreve geldiklerin günden bu yana 6 aylık periyotta yapılanları özetleyen Kılıç, "Hentbolumuzda çok pozitif gelişmeler var. THF Gelişim Direktörlüğünü kurduk, bununla birlikte altyapılarda çalışmalar yaptık. Eğitimcilerin eğitilmesiyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Hentbol Akademisini hayata geçirmeye başladık. Çok heyecanlıyız. 8-12 yaş grubu çocuklara dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Altyapılara sürekli destek olmak için arzumuz var. Kaynaklarımızın önemli bölümünü buraya ayıracağız." ifadelerini kullandı.

Hakem ve gözlemcilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Kılıç, federasyonun sosyal medya hesaplarının da ciddi bir takipçi ve izlenme artışı yakaladığını söyledi.

Uğur Kılıç, basketbolda Anadolu Efes'in, voleybolda da VakıfBank'ın Avrupa şampiyonluğunu kutlayarak, "Anadolu Efes ve VakıfBank'la gurur duyuyoruz. Hentbolun da bu başarılara ihtiyacı var. Vizyonumuzu, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Daha farklı vizyon ve daha büyük hedefle hareket etmeliyiz. Hentbolda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak güce sahip bir ülkemiz ve ekonomimiz var. Gururla alkışladığımız branşların bizi alkışlamasını gururla seyredebiliriz.

Zirvede, Result Sports Türkiye Yönetici Ortağı Türker Emre Akgül, Kadir Has Spor Çalışmaları Merkezi Direktörü Emir Güney, Başakşehir Futbol Kulübü Sosyal Medya Koordinatörü Gökhan Yılmaz, Talent 360 Pro Kurucu Genel Müdürü Burak Yeşilcan da konuşmacı olarak deneyimlerini anlattı.