Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu - Haberler

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Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı belli oldu

Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı duyuruldu.

Hentbol milli takımlarının Akdeniz Oyunları'ndaki maç programı duyuruldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek A milli kadın ve erkek hentbol takımlarının grup etabındaki müsabaka programı belli oldu.

B Grubu'nda Makedonya, Sırbistan ve Portekiz ile mücadele edecek A Milli Kadın Hentbol Takımı, grup maçlarını El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynayacak.

İlk maçını 30 Haziran'da Makedonya'yla yapacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz'le 1 Temmuz'da, Sırbistan'la da 2 Temmuz'da karşılaşacak. Müsabakalar (TSİ) 12.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı ise İspanya, Makedonya, Yunanistan ve Cezayir'le birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanacak grup maçlarında ilk olarak 27 Haziran'da Cezayir'le (TSİ 19.00) karşılaşacak. Milli takım, İspanya'yla 28 Haziran'da (TSİ 21.00), Makedonya'yla 1 Temmuz'da (TSİ 21.00) Yunanistan'la da 2 Temmuz'da (TSİ 19.00) karşı karşıya gelecek.

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AA / Fatih Çakmak - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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