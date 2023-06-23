Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya için hatıra ormanı projesi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve ailesinin anısını yaşatmak üzere Türkiye Hentbol Federasyonu Cemal Kütahya Hatıra Ormanı projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 5 bin fide dikimi gerçekleştirilecek ve fide bağışında bulunmak isteyenler federasyon tarafından açılan hesaba bağışta bulunabilecekler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve ailesinin anısını yaşatmak üzere "Türkiye Hentbol Federasyonu Cemal Kütahya Hatıra Ormanı" projesi hayata geçiriliyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyon ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı iş birliği kapsamında 5 bin fide dikimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Fide bağışında bulunmak isteyenlerin, federasyon tarafından açılan hesaba, fide adedini belirterek bağışta bulunabileceği, her bir fide ücretinin ise 35 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Milli takım kaptanımızın adının yaşatılması amacıyla sizleri bu hatıra ormanının bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Banka Hesap Bilgileri ise şu şekilde:

Akbank Aşağı Ayrancı Şubesi

Şube Kodu: 0289

Hesap No: 0170555

IBAN: TR710004600289888000170555

A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen iki depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşadığı evde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.