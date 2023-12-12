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Hentbol Maçları 10 Dakika Geç Başlayacak

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Türkiye Hentbol Federasyonu, şiddete karşı hakem dayanışmasını göstermek amacıyla bu hafta oynanacak hentbol maçlarının 10 dakika geç başlayacağını duyurdu.

Bu hafta oynanacak hentbol maçları, hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının ardından uğradığı saldırıya tepki olarak 10 dakika geç başlatılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasında, hentbol ailesinin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle ve endişeyle takip ettiği belirtilerek, "Sporun ruhuna ve fair play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

THF Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantı düzenlediğinin aktarıldığı açıklamada, "Aldığımız kararla bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol ligi maçlarında hakemler siyah kol bandı takacak ve takımlarımız sahaya 'Sporda Şiddete Yer Yok' yazılı pankartla çıkacak." denildi.

Ayrıca THF Merkez Hakem Kurulu'nun da şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak maçların hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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