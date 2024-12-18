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Hentbol Maçında Yumruklar Havada Uçuştu

Hentbol Maçında Yumruklar Havada Uçuştu
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Van Erek Beşyıldız ile Bafraspor Hentbol takımları arasındaki maçta, son dakikalarda başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olaylar güvenlik güçleri tarafından yatıştırıldı. Van Erek Beşyıldız, maçın sonunda 37-29 galip geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beşyıldız ile Bafraspor Hentbol takımı maçında yumruklar havada uçuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beşyıldız ile Bafraspor Hentbol takımı karşı karşıya geldi. Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanan maçı Van Erek Beşyıldız Hentbol takımı 37-29 önde iken maçın bitimine 3 dakika kala ortam gerildi. Her iki takım sporcuları arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Maçın ardından çıkan olaylarla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Van Erek Beşyıldız Hentbol takımı yetkilileri, "Maçın bitimine 3 dakika kala Samsun takımı yenilgiyi hazmedemeyerek gözlemci ve masa hakeminin üzerine yürüyerek hakaret etti. Biz de araya girmeye çalışarak olası bir tatsızlık çıkmasına engel olmaya çalıştık ama Samsun takımından 10 numaralı sporcu, sporcumuzun yüzüne top fırlatınca gerginlik arttı ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra maça devam edildi ve galibiyetimizle sonuçlandı" dediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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