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Hentbol Liglerinde 8. Hafta Maçları Başlıyor

Hentbolun Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'inde 8. ve 7. hafta maçları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçları yarın oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları yarın oynanacak.