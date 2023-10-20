Haberler

Hentbol Liglerinde 8. Hafta Maçları Başlıyor

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Hentbolun Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'inde 8. ve 7. hafta maçları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçları yarın oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları yarın oynanacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak 2 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig 8. hafta:

Yarın:

16.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Selçuk Üniversitesi)

Kadınlar Süper Lig 7. hafta:

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Mudanya)

16.00 Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

22 Ekim Pazar:

14.00 Aksaray Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak (Aksaray)

23 Ekim Pazartesi:

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa-Konyaaltı Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)

Öte yandan Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta ise 26 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de 8. haftanın ikinci maçında ise 27 Ekim Cuma günü saat 16.00'da Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Büyükşehir Belediyespor Spor Haberler

title