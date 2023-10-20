Hentbol Liglerinde 8. Hafta Maçları Başlıyor
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Hentbolun Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'inde 8. ve 7. hafta maçları oynanacak. Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçları yarın oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları yarın oynanacak.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 8. haftası yarın oynanacak 2 maçla başlayacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig 8. hafta:
Yarın:
16.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Selçuk Üniversitesi)
Kadınlar Süper Lig 7. hafta:
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Mudanya)
16.00 Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
22 Ekim Pazar:
14.00 Aksaray Belediyespor-Armada Praxıs Yalıkavak (Aksaray)
23 Ekim Pazartesi:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa-Konyaaltı Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)
Öte yandan Kadınlar Süper Lig'de 8. hafta ise 26 Ekim Perşembe günü saat 16.30'da İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de 8. haftanın ikinci maçında ise 27 Ekim Cuma günü saat 16.00'da Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.