Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK

SALON: THF

HAKEMLER: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Kastamonu Belediyesi GSK, Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenerek kupanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen 2021-2022 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de rakibi Konyaaltı Belediyespor'u yenerek kupayı kazanan Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Konyaaltı Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."