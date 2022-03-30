Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, 6 Nisan'da başlayacak
AA - Musa Samur - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, 6 Nisan'da başlayacak.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, 6 Nisan'da başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final ilk maçlarının üçü, 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor karşılaşması ise 11 Nisan Pazartesi günü yapılacak.
Takımlar, 12 Nisan Salı günü rövanş karşılaşmalarına çıkacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
6 Nisan:
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Yenimahalle Belediyespor - EGO Spor (GMK Atatürk)
17.00 Yalıkavakspor - Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
11 Nisan:
17.00 Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor (Merkez)
AA / Musa Samur - Spor