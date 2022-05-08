Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası finali - Haberler

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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası finali

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası finali

Salon: THFHakemler: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü HatipoğluKonyaaltı Belediyespor: Isabella, Monika 5, Dönegül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk 9, Tuğba Sungur, Merve Özkaşıkçı, Ceylan Aydemir 2, Alexandra 1, Zeljana, Şükran Beytekin, Sanja 3, Alena 3, Beyzanur Türkyılmaz 2, Ivana 5, Halime Tuana...

BOZDOĞAN, AYDIN (AA) - Salon: THF

Hakemler: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu

Konyaaltı Belediyespor: Isabella, Monika 5, Dönegül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk 9, Tuğba Sungur, Merve Özkaşıkçı, Ceylan Aydemir 2, Alexandra 1, Zeljana, Şükran Beytekin, Sanja 3, Alena 3, Beyzanur Türkyılmaz 2, Ivana 5, Halime Tuana Arslan, Fulya Naime Bozyurt

Kastamonu Belediyespor: Marina, Elif Sıla Aydın 1, Yağmur Toprak, Serpil İskenderoğlu, Nurceren Akgün Göktepe, Neslihan Çalışkan 4, Betül Yılmaz 5, Halime İslamoğlu, Ceren Demirçelen 5, Jovanka 7, Sara 3, Merve Durdu, Kübra Sarıkaya 1, Cansu Akalın 3, Milena 5

İlk yarı: 15-18

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı finalde Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

Maçta başa baş mücadelenin yaşandığı ilk 10 dakika 5-5, 22. dakika ise 10-10 eşitlikle geçildi. Devrenin kalan bölümünde Konyaaltı Belediyespor'un top kayıplarını iyi değerlendiren Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı 18-15 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Kastamonu temsilcisi, 47. dakikada farkı 6'ya (21-27) çıkardı. Finalin kalan bölümünde de skordaki üstünlüğünü koruyan Kastamonu Belediyespor, maçtan 34-30 galip ayrıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Kupası, Pınar Ünlü , Kastamonu, Bozdoğan, Spor, Haberler

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