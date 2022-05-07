Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yenimahalle Belediyespor'u 32-31 yenen Konyaaltı Belediyespor, finale yükseldi.

Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ilk yarı final maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaştı.

Müsabakayı, Mehtap Şimşek-Pınar Ünlü Hatipoğlu hakem ikilisi yönetti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. Temponun hiç düşmediği, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 32-31 kazanan Konyaaltı Belediyespor, ilk finalist oldu.

Antalya ekibi, finalde Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak eşleşmesinin galibiyle kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.