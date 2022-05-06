Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları yarın Ankara'da başlıyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları, yarın Ankara'da başlayacak.

Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye kupasının sahibinin belirleneceği yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor ile Yalıkavak takımları karşılaşacak.

Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.

Final maçının ardından törenle Türkiye kupası ve madalyalar takdim edilecek.

Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.