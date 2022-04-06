Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
AA - Musa Samur - Spor
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu ilk maçlarından 3'ü oynandı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu ilk maçlarından 3'ü oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor: 28-28
Yenimahalle Belediyespor - EGO Spor: 40-24
Yalıkavakspor - Görele Belediyespor: 33-18
Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor maçı, 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Kupada çeyrek final rövanş karşılaşmalarının hepsi 12 Nisan Salı günü yapılacak.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Musa Samur - Spor