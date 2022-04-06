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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası

AA - Musa Samur - Spor
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu ilk maçlarından 3'ü oynandı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu ilk maçlarından 3'ü oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor: 28-28

Yenimahalle Belediyespor - EGO Spor: 40-24

Yalıkavakspor - Görele Belediyespor: 33-18

Kastamonu Belediyespor-Tekirdağspor maçı, 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Kupada çeyrek final rövanş karşılaşmalarının hepsi 12 Nisan Salı günü yapılacak.

AA / Musa Samur - Spor

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Hentbol, Nisan, Spor, Haberler

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