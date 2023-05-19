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Hentbol Kadınlar Süper Ligi Play-Off Yarı Final Maçları Başladı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi Play-Off Yarı Final Maçları Başladı

Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı. İlk maçlarda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor galip geldi. İkinci maçlar 23 Mayıs'ta oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final serileri başladı.

Yarı final eşleşmelerinin ilk maçlarında Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 34-30, Konyaaltı Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 37-31 mağlup etti.

Toplam iki galibiyete ulaşacak takımların finale çıkacağı eşleşmelerde ikinci maçlar 23 Mayıs Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Kastamonu Belediyespor Konyaaltı Spor Haberler

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