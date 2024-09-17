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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Üçüncü Hafta Maçları Geride Kaldı

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka sonucunda takımların performansı merak konusu oldu. Dördüncü hafta maçları milli maç haftası nedeniyle Ekim ayında oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nde üçüncü hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig'de, dördüncü hafta maçları milli maç hafta nedeniyle Ekim ayında oynanacak.

Kadınlar Süper Lig 3. hafta müsabakaları sonuçları şu şekilde:

Bursa BBSK: 24 - Adasokağı: 28

Kırşehir Bld.: 28 - Üsküdar Bld.: 33

Ortahisar Bld.: 20 - Armada Praxis Yalıkavak: 21

Görele Bld.: 29 - İzmir BBSK: 28

Anadolu Üniversitesi: 41 - Yenimahalle Bld.: 43 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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