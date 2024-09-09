Üye Girişi
Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde İkinci Hafta Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig'de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı. İkinci haftası oynanan 5 müsabakayla sona eren Süper Lig'de üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Lig 2. hafta sonuçları şu şekilde:

Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK

Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi

Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.

Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld

İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.

Kadınlar Süper Lig 3. hafta programı şu şekilde:

12 Eylül Perşembe

17.00 Bursa BBSK - Adasokağı

14 Eylül Cumartesi

14.00

Kırşehir Bld. - Üsküdar Bld.

Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak

15 Eylül Pazar

16.00

Görele Bld. - İzmir BBSK

18: 00

Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Bld. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

istanbul

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Piyade Üsteğmen Fatih Ayar kimdir? Fatih Ayar nereli? KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN 2024? Kızıl Goncalar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi! Balık sezonu ne zaman açılıyor? Balık fiyatları düşecek mi? Bizi Birleştiren Hayat dizisi oyuncuları kim? Bizi Birleştiren Hayat konusu nedir, ne zaman başlıyor? ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024?
title