Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 7. Hafta Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan maçların sonuçları açıklandı. Ortahisar, Yalıkavak, Yenimahalle ve Üsküdar takımları dikkat çekti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ortahisar Belediyespor-MC Sistem Yurdum: 36-31
Göztepe-Armada Praxis Yalıkavak: 21-29
Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor: 42-26
Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 28-28
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor