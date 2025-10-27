Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 6. Hafta Maç Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçlarda Armada Praxis Yalıkavak, Odunpazarı'nı 37-32, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe'yi 39-23, Yenimahalle Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 28-39 ve MC Sistem Yurdum, Üsküdar Belediyespor'u 23-38 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Armada Praxis Yalıkavak- Odunpazarı : 37-32
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 39-23
Yenimahalle Belediyespor- Ortahisar Belediyespor: 28-39
MC Sistem Yurdum- Üsküdar Belediyespor: 23-38
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor