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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak

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Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak. Maç programı şu şekildedir: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Celal Atik)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Mudanya)

18.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

3 Ocak Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu'

Kaynak: AA / Spor

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