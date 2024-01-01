Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak. Maç programı şu şekildedir: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Celal Atik)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Mudanya)
18.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)
3 Ocak Çarşamba:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu'